В Пермском крае усилили контроль за работой экскурсоводов

Проверки проходят несколько раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае стартовали регулярные рейды по проверке экскурсоводов. Как сообщили «Тексту» в региональном Минтуризма, основная цель таких мероприятий — выявление гидов, которые работают без обязательной аттестации.

По информации издания, проверки проходят несколько раз в неделю, обычно 2−3 раза, вблизи популярных туристических мест. По итогам рейдов могут выноситься предупреждения, выдаваться предписания или назначаться штрафы. При этом в ходе последних проверок неаттестованных гидов выявлено не было.

Подобные мероприятия проводятся и в других регионах страны. Их задача — убедиться, что экскурсоводы, гиды и переводчики соответствуют установленным требованиям по квалификации и знаниям.

В ведомстве отмечают, что такие проверки помогают повысить качество туристических услуг, сделать поездки безопаснее и снизить риски, связанные с работой неподготовленных специалистов.