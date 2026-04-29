В Пермском крае усилили контроль за работой экскурсоводов

В Пермском крае стартовали регулярные рейды по проверке экскурсоводов. Как сообщили «Тексту» в региональном Минтуризма, основная цель таких мероприятий — выявление гидов, которые работают без обязательной аттестации.
По информации издания, проверки проходят несколько раз в неделю, обычно 2−3 раза, вблизи популярных туристических мест. По итогам рейдов могут выноситься предупреждения, выдаваться предписания или назначаться штрафы. При этом в ходе последних проверок неаттестованных гидов выявлено не было.
Подобные мероприятия проводятся и в других регионах страны. Их задача — убедиться, что экскурсоводы, гиды и переводчики соответствуют установленным требованиям по квалификации и знаниям.
В ведомстве отмечают, что такие проверки помогают повысить качество туристических услуг, сделать поездки безопаснее и снизить риски, связанные с работой неподготовленных специалистов.