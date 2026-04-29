В Красноярске начали устранять дорожные дефекты по гарантии

В Красноярске подрядчики приступили к устранению дефектов на дорогах, выявленных в ходе весенней проверки. Работы стартовали после установления благоприятной погоды. В мэрии рассказали, что часть замечаний уже устранили на улицах Ладо Кецховели, 4-я Дальневосточная, Дубровинского и на острове Отдыха. В ближайшее время специалисты проверят качество ремонта и в случае нарушений обяжут подрядчиков переделать работы за свой счет. На улице Академика Киренского сейчас идет фрезерование покрытия и укладка нового асфальта. Всего здесь планируется обновить около 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Подготовка к асфальтированию также завершена на улицах Октябрьской, Мужества и в переулке Светлогорском. Активные работы продолжаются и в микрорайоне Солнечный, где в предыдущие годы уже ремонтировали основные улицы. Сейчас подрядчики устраняют выявленные там дефекты. В ведомстве добавили, что после завершения основной проверки контроль за состоянием дорог будет вестись на протяжении всего сезона. Новые недостатки также будут фиксироваться, а подрядчикам — выдаваться предписания с конкретными сроками устранения. Всего на гарантийном обслуживании в городе находится 230 дорожных объектов, и по итогам проверки более чем на 150 из них выявлено свыше 150 замечаний — их планируют устранить до начала лета. Отметим, что в этом году по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» ремонт запланирован на 25 участках улично-дорожной сети. На эти цели направят около 1,5 млрд рублей. Работы уже ведутся на шести объектах: в частности, на улице Ады Лебедевой начали демонтаж бордюров, а на улице Крупской ремонт планируют начать в ближайшее время.