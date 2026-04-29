На создание экспозиции Курского краеведческого музея выделяют 733 млн рублей

Работы в рамках первого этапа нужно выполнить до 1 декабря 2027 года. Гарантия на них составит два года. В состав работ входят поставка и монтаж мультимедийного, светотехнического оборудования, изделий и товаров. К ним относятся проекторы, антенны, микрофоны, ноутбуки, планшеты, светодиодный экран, светильники. Кроме того, требуется оснастить ОКН скамьями, пуфами, столами, стеллажами, полками, шкафами и декоративными элементами. Работы нужно выполнить на трех этажах здания: во входной зоне, трех экспозиционных залах и одном многофункциональном, зоне временных экспозиций, культурном кластере, музейных магазине и кафе.