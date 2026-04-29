Денис Чуприков назначен новым прокурором Красноярска

В Красноярске приступил к работе новый прокурор. Генпрокурор России назначил на эту должность старшего советника юстиции Дениса Чуприкова. Сегодня прокурор края Роман Тютюник официально представил его мэрии, полиции и другим структурам.
Денис Александрович — выпускник СФУ по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры края служит с 2010 года: прошёл путь от помощника прокурора до руководителя прокуратуры района. С мая 2024 года возглавлял прокуратуру Советского района Красноярска.
Глава краевой прокуратуры поставил перед ним ключевые задачи:
Точечная застройка — следить за выполнением застройщиками социальных обязательств (детсады, школы, дороги) и законностью договоров комплексного развития территорий.
Нацпроекты — ежемесячно проверять расходование бюджета, соблюдение сроков и качества работ.
ЖКХ — контролировать ремонт сетей и работу концессий.
Аварийное жильё — курировать переселение граждан из бараков и очередность по соцнайму.
Дороги — добиваться безопасной и удобной организации движения в рамках ремонта улично-дорожной сети.
Преступность — не допускать вмешательства правоохранителей в хозяйственные споры, усилить раскрываемость без давления на бизнес.
Социальная сфера — защищать жильё сирот, контролировать алименты, льготы и выплаты семьям участников СВО.
Госзакупки — пресекать недобросовестную конкуренцию и нарушения при проведении торгов.
ТКО — следить за качеством услуги, отсутствием двойных начислений и перерасчётом необоснованных платежей.
Нестационарная торговля — контролировать размещение ларьков и павильонов, пресекать незаконную установку.
Коррупция — усилить контроль за муниципальной недвижимостью и землёй, инициировать изъятие незаконно нажитого имущества через суд.
Прокурор Красноярского края уверен, что опыт Чуприкова на прежних должностях, особенно в руководстве одной из самых крупных и сложных территорий города — Советского района, — позволит эффективно решать поставленные задачи.