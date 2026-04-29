Денис Чуприков назначен новым прокурором Красноярска

С мая 2024 года Чуприков возглавлял прокуратуру Советского района.

В Красноярске приступил к работе новый прокурор. Генпрокурор России назначил на эту должность старшего советника юстиции Дениса Чуприкова. Сегодня прокурор края Роман Тютюник официально представил его мэрии, полиции и другим структурам.

Денис Александрович — выпускник СФУ по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры края служит с 2010 года: прошёл путь от помощника прокурора до руководителя прокуратуры района. С мая 2024 года возглавлял прокуратуру Советского района Красноярска.

Глава краевой прокуратуры поставил перед ним ключевые задачи:

Точечная застройка — следить за выполнением застройщиками социальных обязательств (детсады, школы, дороги) и законностью договоров комплексного развития территорий.

Нацпроекты — ежемесячно проверять расходование бюджета, соблюдение сроков и качества работ.

ЖКХ — контролировать ремонт сетей и работу концессий.

Аварийное жильё — курировать переселение граждан из бараков и очередность по соцнайму.

Дороги — добиваться безопасной и удобной организации движения в рамках ремонта улично-дорожной сети.

Преступность — не допускать вмешательства правоохранителей в хозяйственные споры, усилить раскрываемость без давления на бизнес.

Социальная сфера — защищать жильё сирот, контролировать алименты, льготы и выплаты семьям участников СВО.

Госзакупки — пресекать недобросовестную конкуренцию и нарушения при проведении торгов.

ТКО — следить за качеством услуги, отсутствием двойных начислений и перерасчётом необоснованных платежей.

Нестационарная торговля — контролировать размещение ларьков и павильонов, пресекать незаконную установку.

Коррупция — усилить контроль за муниципальной недвижимостью и землёй, инициировать изъятие незаконно нажитого имущества через суд.

Прокурор Красноярского края уверен, что опыт Чуприкова на прежних должностях, особенно в руководстве одной из самых крупных и сложных территорий города — Советского района, — позволит эффективно решать поставленные задачи.