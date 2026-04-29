Денис Чуприков назначен новым прокурором Красноярска

Денис Александрович — выпускник СФУ по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры края служит с 2010 года: прошёл путь от помощника прокурора до руководителя прокуратуры района. С мая 2024 года возглавлял прокуратуру Советского района Красноярска.