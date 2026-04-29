УФАС возбудило дело в отношении администрации Большой Сосновы

Напомним, в 2019 году в России был принят федеральный закон о запрете деятельности унитарных предприятий (ГУП, МУП) на конкурентных рынках, чтобы снизить долю государства в экономике, препятствующую развитию конкуренции. В рамках реформы ГУП и МУП должны были реорганизоваться или ликвидироваться до января 2025 года, чтобы такие предприятия не создавали условия для «обхода» конкуренции на закупках. Исключения составляют организации, работающие в сфере естественных монополий в целях устранения последствий чрезвычайной ситуации или недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности.