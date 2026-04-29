Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Ростове приговорил украинца к 12 годам тюрьмы за попытку подрыва военных

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор 28-летнему гражданину Украины. Его признали виновным в незаконном хранении оружия (ч.1 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на совершение террористического акта (п.б ч.3 ст. 205 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Источник: Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2023 году фигурант нелегально приобрел гранату. Используя это взрывное устройство, он пытался осуществить подрыв военнослужащих Министерства обороны РФ, находившихся в Херсонской области.

Первые три года осужденный будет отбывать в тюрьме, а последующие девять — в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, с него взыскан штраф в размере 30 тыс. руб.