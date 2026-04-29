Агрокомпания в Волгоградской области внедрила бережливые технологии

Сельскохозяйственное предприятие «ТопАгро» в Волгоградской области подвело итоги полугодового участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В компании оптимизировали процесс производства комбикормовой смеси, сообщили в региональном учреждении «Мой бизнес».
Рабочую группу предприятия обучили новым компетенциям, что позволило провести диагностику пилотного потока: собрать статистические данные с помощью производственного анализа, построить диаграмму спагетти, усовершенствовать организацию рабочих мест сотрудников и разработать стандарты по разгрузке и загрузке автотранспорта, размещению сырья на складе.
В результате внедрения инструментов бережливого производства время протекания процесса снизилось на 21,1%, выработка выросла на 10,5%. Команда проекта прошла обучение обязательным модулям, в том числе на ИТ-платформе «производительность.рф». Подготовлены два сертифицированных инструктора по бережливому производству, способных обучать коллег новым компетенциям.
Следующий этап — самостоятельная работа предприятия по тиражированию успешных практик с пилотного потока на другие производственные процессы. Этот этап продлится в течение 2,5 года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.