Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агрокомпания в Волгоградской области внедрила бережливые технологии

На предприятии улучшили производство комбикормовой смеси.

Сельскохозяйственное предприятие «ТопАгро» в Волгоградской области подвело итоги полугодового участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В компании оптимизировали процесс производства комбикормовой смеси, сообщили в региональном учреждении «Мой бизнес».

Рабочую группу предприятия обучили новым компетенциям, что позволило провести диагностику пилотного потока: собрать статистические данные с помощью производственного анализа, построить диаграмму спагетти, усовершенствовать организацию рабочих мест сотрудников и разработать стандарты по разгрузке и загрузке автотранспорта, размещению сырья на складе.

В результате внедрения инструментов бережливого производства время протекания процесса снизилось на 21,1%, выработка выросла на 10,5%. Команда проекта прошла обучение обязательным модулям, в том числе на ИТ-платформе «производительность.рф». Подготовлены два сертифицированных инструктора по бережливому производству, способных обучать коллег новым компетенциям.

Следующий этап — самостоятельная работа предприятия по тиражированию успешных практик с пилотного потока на другие производственные процессы. Этот этап продлится в течение 2,5 года.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.