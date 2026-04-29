Фиалки и белые ромашки расцветут на высоте 180 метров в Воронеже

Тематическая подсветка украсит главную телебашню региона в Праздник Весны и Труда.

Источник: АиФ Воронеж

Тематическую подсветку включат на телебашне в Воронеже в Праздник Весны и Труда. Иллюминация будет работать с 20:30 до 22:00 в пятницу, 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Телебашня окрасится цветами российского триколора и разноцветными переливами. На медиафасаде расцветут весенние фиалки и белые ромашки. Также на нём появится бегущая строка с надписью: «Мир! Труд! Май! Праздник весны и труда».

Световые шоу в Праздник Весны и Труда пройдут на телебашнях более чем тридцати российских городов.