Деньги под подушкой обесцениваются: как правильно вложить сбережения

Министр финансов Антон Силуанов призвал россиян, в том числе и жителей Волгограда, не держать сбережения под подушкой. Такое заявление он сделал на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве.
По словам главы Минфина, если никак не использовать накопления, они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. Если же инвестировать деньги, они начнут приносить прибыль и работать в экономике, — пишет РИА.
«У каждого человека есть какие-то сбережения, понятно, что у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты, самый простой — это депозиты в банке?» — пояснил Силуанов.
Министр отметил: вклады дают хороший доход в виде процента, но есть и другие варианты. Это ценные бумаги, акции, облигации, можно вложиться в инвестиционные институты — и эти деньги уже будут работать в экономике.
Силуанов добавил, что сейчас около половины россиян имеют финансовую подушку безопасности. Для сравнения: в 2017 году таких было чуть больше трети.
