Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года от укусов клещей пострадали около 600 жителей Ростовской области

В Ростовской области около 600 человек пострадали от укусов клещей с начала года. Актуальными данными поделился главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на пресс-конференции ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области около 600 человек пострадали от укусов клещей с начала года. Актуальными данными поделился главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на пресс-конференции ТАСС.

По его словам, из общего числа пострадавших больше 200 пациентов — дети. Пока клещи ведут себя менее активно по сравнению с прошлым годом. Причина кроется в затяжных холодах и слабо прогретой почве.

«В разных частях региона ситуация отличается. На юго-востоке области можно легко подхватить крымскую геморрагическую лихорадку. Почти во всех районах есть риск заразиться туляремией. При этом клещевого энцефалита у нас пока нет», — пояснил Евгений Ковалев.