Эксперт: почему Трамп выбрал блокаду Ирана вместо бомбардировок

Как отметил Дудаков, изначально в администрации обсуждали радикальный сценарий с прямым военным ударом. Но от этих идей решено было отойти. Теперь главный инструмент давления — попытка перекрыть иранский экспорт нефти через ключевой пролив.
«Я не уверен, что у американцев это получится, поскольку сейчас немалая часть иранской нефти продолжает экспортироваться, и многие танкеры все равно проходят через пролив, отключая транспондеры, так, чтобы американские корабли не могли их перехватить», — пояснил собеседник NEWS.ru.
По словам эксперта, опасения Дональда Трампа по поводу полномасштабной войны вполне объяснимы. На США давят военно-технические факторы. Запасы ракет — как дальнобойных, так и высокоточных наступательных — серьезно истощены.
Кроме того, любая новая война станет политической катастрофой для партии Трампа на предстоящих выборах в ноябре. Дудаков подчеркнул, что более 70% американцев негативно оценивают действия президента и требуют немедленного прекращения боевых действий без каких-либо условий.
«В такой ситуации устраивать очередную войну — это подписывать себе и своей партии смертный приговор на предстоящих выборах, которые пройдут уже в ноябре этого года», — добавил американист.
Ситуацию усугубляет и позиция Конгресса США. Он не согласовывает продление военных полномочий Трампа, а в соответствии с законодательством президент имеет право вести боевые действия без одобрения законодателей только 60 дней. Помимо этого, Пентагону не выделяют транш на восполнение истощенных запасов ракет и противоракет.
По мнению Дудакова, ситуация на всех фронтах для США остается крайне напряженной. Эксперт предположил, что Трамп будет придерживаться умеренной позиции, избегая как эскалации, так и полного завершения конфликта.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По словам источников, американский лидер счел, что другие варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут больший риск, чем сохранение блокады.