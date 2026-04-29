В Казани изменится движение транспорта из-за марафона 1−3 мая

В столице Татарстана временно скорректируют работу общественного транспорта в связи с проведением Казанского марафона. С 1 по 3 мая изменения затронут схемы движения автобусов и троллейбусов, следующих через центральные улицы города, где пройдет легкоатлетический забег. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.