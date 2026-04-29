В Казани изменится движение транспорта из-за марафона 1−3 мая

Изменения затронут более 20 автобусных и троллейбусных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

В столице Татарстана временно скорректируют работу общественного транспорта в связи с проведением Казанского марафона. С 1 по 3 мая изменения затронут схемы движения автобусов и троллейбусов, следующих через центральные улицы города, где пройдет легкоатлетический забег. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Корректировки коснутся более двух десятков автобусных маршрутов, включая №№ 1, 2, 5, 6, 10, 15, 22, 29, 30, 31, 35, 43, 47, 54, 71, 74, 75 и 91, а также троллейбусов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12. Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки, учитывать возможные увеличения интервалов движения и пользоваться альтернативными маршрутами или метрополитеном в дни проведения марафона.

Более подробную информацию об изменениях в расписании и схемах объезда можно отслеживать на официальном сайте мэрии Казани.