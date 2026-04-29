200 собак заживо сгорели в Нижнем Новгороде: что известно?

Две сотни миниатюрных «хвостиков» породы чихуахуа погибли в страшном пожаре в Нижнем Новгороде. Люди не пострадали. С подробностями — nn.aif.ru.
Сотни щенков на 50 квадратных метрах.
На улице Воронихина 29 апреля вспыхнула надворная постройка около частного дома. Площадь постройки — 50 квадратных метров, огонь прошёл её всю. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Нижегородской области.
С огнём боролись шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Со слов хозяйки надворной постройки, в помещении находились около 200 собак. К сожалению, все они сгорели заживо. Спасти животных не удалось.
Судя по видео с места ЧП, пламя было настолько мощным, что вырывалось через дверь и окна постройки.
Как уточнили в МЧС, сгоревшее здание использовалось для разведения собак породы чихуахуа. В ведомстве уточнили, что возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Специалисты испытательной пожарной лаборатории разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
Фабрика по производству чихуахуа?
Чихуахуа — миниатюрная порода собак. Рост каждой — от 15 до 23 сантиметров, вес — от 1,5 до 3,5 кг. Однако даже для 200 пусть и небольших «хвостиков» постройка в 50 квадратов явно была мала.
Разводить чихуахуа в России стали с 1970-х годов. Сегодня средняя стоимость одной собаки этой породы варьируется от 20 тысяч рублей до 60 тысяч рублей в зависимости от родословной.
Чаще всего будущие хозяева бронируют собак у заводчиков, оплачивая часть стоимости заранее, чтобы подтвердить намерение забрать животное. То есть такое «предприятие» во дворе могло быть весьма прибыльным делом.
