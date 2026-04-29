«Рабочий план для региона»: в Красноярске прошел отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!»

В Красноярске состоялся отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!». Участие в нем приняли представители всех местных отделений, руководители исполнительной и законодательной власти, общественники, ветераны СВО.
Форум завершил работу выездных групп, которые в апреле работали в разных территориях региона, по таким направлениям как здравоохранение, образование, культура, благоустройство, сельское хозяйство, спорт, социальная поддержка, кадры для края, ЖКХ, развитие Арктики, помощь участникам СВО и их близким.
Партийные активисты, депутаты и руководители округов вместе с жителями обсудили итоги народной программы, с которой партия выходила на выборы в 2021 году. Документ был сформирован на основе предложений жителей Красноярского края. От людей поступило более 40 тысяч инициатив.
«Защита. Забота. Ответственность — этим девизом мы руководствуемся в своей работе. За пять лет построили и отремонтировали более 2 600 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, благоустройства. Депутаты краевого парламента приняли 821 социально важный законопроект. Доходы края выросли практически вдвое, при этом здравоохранение, образование, социальная политика — это почти 60% нашего бюджета. Сейчас приступаем к формированию следующего программного документа и каждый, кто пойдет сегодня к избирателям, должен быть в прямом контакте с людьми, должен знать и четко понимать болевые точки территорий. Основываясь на наказы людей, народная программа станет рабочим планом для Красноярского края», — рассказал губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии Михаил Котюков.
Форум стал платформой для обсуждения первых инициатив, поступивших от жителей Красноярского края в ходе визитов в территории рабочих групп. Людей волнуют поддержка семей с детьми, развитие инфраструктуры, вопросы экологии, доступ к качественной медицине, образованию, социальным услугам.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко отметил, что партия продолжит сбор наказов от жителей:
«От “Единой России”, как от партии власти, жители ждут информации и отчета о проделанной работе. Мы продолжим встречи в трудовых коллективах, с нашими избирателями, в приемных партии на местах, чтобы рассказать об итогах, а самое главное — сформировать перечень наказов и поручений на следующую пятилетку».
Прием предложений для формирования народной программы на следующий пятилетний цикл продолжается на сайте естьрезультат.рф. Все инициативы будут проанализированы и учтены в федеральной и региональной программах.
В ходе работы форума Михаил Котюков вручил руководителю краевого партийного гуманитарного центра Инне Рычковой знак ЛНР «За гуманитарную помощь».