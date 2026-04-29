Врач Кашух рассказала, сколько можно есть докторской колбасы без вреда здоровью

Докторская колбаса считается менее вредной по сравнению с копчеными колбасами, однако и этот вид популярного мясопродукта стоит потреблять с осторожностью. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«Говоря о “безвредности”, важно понимать, что любая колбаса — это переработанное мясо, а, значит, при регулярном и избыточном употреблении она не будет полезной. При этом докторская колбаса обычно менее вредна, чем копченая или сырокопченая, поскольку в ней меньше соли, продуктов копчения. Поэтому ее можно назвать “наименее вредной из колбас”, но не здоровым продуктом в полном смысле этого слова», — сказала Кашух.
Врач советует потреблять не более 30−50 г колбасы за один раз, причем не нужно делать такие бутерброды каждый день, а желательно ограничиться этой едой несколько раз в неделю. Детям до 3 лет давать колбасу специалист вообще не советует.
При выборе докторской колбасы в магазине стоит внимательно прочитать состав изделия: в нем не должно быть сои, крахмала и множества добавок. Оптимальный состав колбасы — это говядина и свинина, молоко и яйца, а также небольшое количество нитрита натрия (соли для колбасных изделий).