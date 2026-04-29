Футболисты дзержинского «Химика» на выезде одолели «Урал‑2»

Четвёртую победу во второй лиге первенства России (дивизион «Б», группа 4) одержал дзержинский «Химик», который гостил в Свердловской области у «Урала-2».
Матч в посёлке Сысерть стартовал с быстрого гола гостей — Андрей Савинов головой замкнул фланговый навес. Далее уральцы перехватили инициативу, следствием чего стал ответный гол прямым ударом со штрафного. И всё же во втором тайме класс дзержинцев сказался. Илья Грузнов оформил дубль (один мяч — с пенальти), а итоговый счёт — 3:1.
Лидирует после пяти туров томский клуб «КДВ», набравший 15 очков. На 3 балла отстаёт «Химик». 3 мая к нему в гости приедет нижегородская «Победа».
