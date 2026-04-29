Футболисты дзержинского «Химика» на выезде одолели «Урал‑2»

Матч в посёлке Сысерть стартовал с быстрого гола гостей — Андрей Савинов головой замкнул фланговый навес. Далее уральцы перехватили инициативу, следствием чего стал ответный гол прямым ударом со штрафного. И всё же во втором тайме класс дзержинцев сказался. Илья Грузнов оформил дубль (один мяч — с пенальти), а итоговый счёт — 3:1.