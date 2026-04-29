В Омске начали запуск фонтанов после зимы

В Омске начали запускать городские фонтаны — первыми заработали каскадные сооружения на улице Чокана Валиханова. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.
Сейчас специалисты проводят технические запуски: поочерёдно включают фонтаны на определённое время, проверяя их работу после зимы.
Вместе с фонтанами на Валиханова уже прошли тестирование и начали работать конструкции в сквере на Бударина и на улице Путилова.
«В связи с установившейся тёплой погодой дал поручение начать запуск городских фонтанов с сегодняшнего дня. Первыми заработают фонтаны на ул. Валиханова. До 1 мая заработают все остальные», — сообщил Сергей Шелест.
Всего в Омске насчитывается 15 фонтанов. Они расположены на бульваре Победы, площади Серова, в сквере имени Дзержинского, на Театральной площади и в других местах города.