Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске начали запуск фонтанов после зимы

До 1 мая должны заработать все из них, сообщил мэр.

В Омске начали запускать городские фонтаны — первыми заработали каскадные сооружения на улице Чокана Валиханова. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Сейчас специалисты проводят технические запуски: поочерёдно включают фонтаны на определённое время, проверяя их работу после зимы.

Вместе с фонтанами на Валиханова уже прошли тестирование и начали работать конструкции в сквере на Бударина и на улице Путилова.

«В связи с установившейся тёплой погодой дал поручение начать запуск городских фонтанов с сегодняшнего дня. Первыми заработают фонтаны на ул. Валиханова. До 1 мая заработают все остальные», — сообщил Сергей Шелест.

Всего в Омске насчитывается 15 фонтанов. Они расположены на бульваре Победы, площади Серова, в сквере имени Дзержинского, на Театральной площади и в других местах города.