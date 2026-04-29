Губернатору показали «Наследие Пруссии» в Советске

Во время рабочего выезда в Советск губернатор Алексей Беспрозванных осмотрел историческое здание XIX века на улице Победы, которое отреставрировали, приспособив под отель «Наследие Пруссии» на 20 номеров. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, до этого здание, которое является объектом культурного наследия, передали Корпорации развития Калининградской области. Затем оно перешло в аренду инвестору, который и обязался провести противоаварийные работы и вернуть дом к жизни. В виде льготного займа и субсидии инвестор получил 200 млн рублей.
Работы прошли при поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках региональной программы по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.
Здание восстановили, воссоздав утраченные элементы, фасад отреставрирован, а территория благоустроена.
Глава региона отметил, что возвращение к жизни таких исторических зданий — это «не только сохранение нашего культурного наследия, но и создание новых точек притяжения для туристов, которые стимулируют развитие местной экономики и предпринимательства».
Планируемая годовая загрузка отеля оценивается в 70−80%. Работает кафе, откроется ресторан.