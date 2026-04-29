Под Волгоградом засняли мор после урагана 213 тыс. карасей

По словам специалиста, в советское время к спасению погибающей рыбы весной привлекали местных школьников. Отряды постоянно патрулировали участки нерестилищ, где довольно быстро уходит паводковая вода, оставляя рыбу в ловушке, и помогали переносить её в основной водоём. Сейчас же юридически привлечь к этой работе несовершеннолетних довольно сложно, да и далеко не каждый учитель возьмёт на себя ответственность за ребят во время подобных походов.