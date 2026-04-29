Появились кадры с места пожара в Нижнем Новгороде, где погибли 200 чихуахуа

Главное управление МЧС России по Нижегородской области опубликовало в Max фотографии с места пожара, в котором погибли 200 собак.
Щенки жили в надворной постройке на территории частного участка на улице Воронихина в Нижнем Новгороде.
На фото видно, что постройка выгорела изнутри, у нее частично обвалилась крыша. Из двери и окон валит дым. Перед входом в постройку валяются ведра, тазы и другие пластиковые контейнеры.
По словам хозяйки, в помещении находились 200 собак породы чихуахуа, которых она разводила на продажу. Все они погибли.
Как пишет Mash, постройка отапливалась старой печкой без заслонки. Угли из нее выпали на пол, и начался пожар. Животные, которые были заперты внутри, не смогли выбраться.
В тушении пожара были задействованы 30 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.