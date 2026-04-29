40% калининградцев никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договорённости — опрос

В Калининградской области 40% экономически активных жителей категорически не рассматривают вакансии без указания дохода. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в среду, 29 апреля.
Среди работодателей основной причиной для формулировки «зарплата по договорённости» остаётся собеседование: так ответили 60% рекрутеров. Ещё 33% признают, что скрывают сумму от сотрудников и конкурентов. 25% используют эту практику, чтобы изучить ожидания кандидатов. По 20% компаний выбирают такой вариант при бонусной системе оплаты или честно говорят, что предлагают ниже рынка. Столько же стремятся привлечь больше откликов, а 15% надеются сэкономить — рассчитывают найти кандидата, согласного на меньшую сумму.
Среди соискателей, которые сами не указывают желаемый доход, чаще всего называют зависимость оплаты от объёма работы — 33%. Очных переговоров предпочитают 14%. Ещё 10% признаются, что плохо ориентируются в рынке или работают в сфере с большим разбросом зарплат. По 7% хотят оставить себе выбор между разными предложениями, 6% боятся отпугнуть работодателя завышенными ожиданиями, а 5% надеются на более выгодное предложение от компании.
Отношение жителей региона к вакансиям с «серым» описанием дохода остаётся жёстким: 40% никогда не откликаются на такие объявления, 30% делают это иногда и ещё 30% — регулярно. Женщины оказываются заметно принципиальнее мужчин: 44% не рассматривают подобные варианты (против 36%). Наибольшее неприятие скрытой зарплаты — у респондентов 35−45 лет.
Опрос проводился с 20 марта по 13 апреля.
