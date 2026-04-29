40% калининградцев никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договорённости — опрос

Среди работодателей основной причиной для формулировки «зарплата по договорённости» остаётся собеседование: так ответили 60% рекрутеров. Ещё 33% признают, что скрывают сумму от сотрудников и конкурентов. 25% используют эту практику, чтобы изучить ожидания кандидатов. По 20% компаний выбирают такой вариант при бонусной системе оплаты или честно говорят, что предлагают ниже рынка. Столько же стремятся привлечь больше откликов, а 15% надеются сэкономить — рассчитывают найти кандидата, согласного на меньшую сумму.