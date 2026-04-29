На улице Монастырской в Перми формируется уникальная музейная миля.
«Архиерейский квартал» с множеством познавательных исторических меток и точек притяжения жителей появится скоро в самом центре Перми, рядом с легендарной Соборной площадью.
Об этом рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, отметив, что этот квартал станет своеобразным звеном, способным связать воедино прошлое, настоящее и будущее Перми.
Она отметила, что на улице Монастырской формируется полноценная музейная историческая миля с заходами в разные очень любопытные музейные пространства, позволяющие «распаковывать» и показывать очень интересную историю губернского города, Перми советской и нынешней.
«Мы сейчас заходим в большой проект, связанный с воссозданием усадьбы — усадебного комплекса, как архитектурного объекта, в котором тоже будет очень много экспозиционно-выставочных пространств», — рассказала директор музея.
«На текущий момент у нас есть исторический парк в здании Речного вокзала, есть очень большое культурное пространство на территории социо-культурного кластера Завод имени Шпагина», — комментирует Татьяна Востриоква.
«На наш взгляд это очень здорово, что в этом пространстве, на территории Архиерейского подворья появится такая культурная точка, которая будет говорить и о том, что здесь располагалось, и показывать какие-то новые страницы из жизни города с опорой на музейные коллекции. Историческая миля обещает стать новой точкой притяжения для горожан и гостей Перми», — резюмирует она.
Миля начинается на улице Монастырской, длится от Галереи и Речного вокзала — до Соборной площади. Участники променада смогут зайти в галерею и детский музейный центр, посетить выставку «Россия — моя история», и любую экспозицию Дома Мешкова, узнать сюжет Королевских номеров.
Для того, чтобы жители и гости столицы Прикамья могли наблюдать за тем, как реализуется проект создания «Архиерейского квартала», создана группа в ВК, где будет рассказываться обо всех этапах преобразований.
Проект подразумевает реконструкцию Кафедрального собора и обустройство территории рядом с ним. Кроме того, планируется восстановление архиерейских домов и благоустройство площадки бывшего зоопарка — на этой территории будет разбит Яблоневый сад, в котором будут созданы места памяти. В основе концепции проекта — бережное сохранение памяти предков, которые были здесь, на старинном кладбище Перми, захоронены. Именно от этой установки и будут отталкиваться специалисты, проводя археологические изыскания и необходимые работы.
В планах превратить в будущем общественную часть квартала не только в место для прогулок, но и в локацию, где можно лично познакомиться с историей города и увидеть объекты культурного наследия.
