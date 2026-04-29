В Нижнем Новгороде 200 собак погибли при пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Двести собак погибли при пожаре в надворной постройке в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона.
Пожар на улице Воронихина в Ленинском районе произошёл в среду утром.
«По приезду первых пожарных подразделений наблюдалось горение надворной постройки на площади 50 квадратных метров. Со слов хозяйки, в результате пожара, предположительно, погибло 200 собак», — говорится в сообщении.
Как пояснили в МЧС региона, помещение использовалось для разведения собак. По словам хозяев, это были чихуа-хуа, добавили в министерстве.
В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники и 30 человек личного состава.
«Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего», — подчеркивается в сообщении.