Свой Леонид Агути появился в Гродненском зоопарке

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Годовалый самец агути появился в Гродненском зоопарке, его назвали Леней и поселили в вольере с кошачьими лемурами, сообщили в Telegram-канале зоопарка.
«Нашему новому питомцу мы дали имя Леня и теперь в Гродненском зоопарке есть свой Леонид Агути», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый питомец прибыл из столичного зоопарка и стал частью смешанной экспозиции. Ранее к лемурам уже подселяли других животных — например, степных черепах, которых они приняли спокойно. Однако на этот раз реакция оказалась более бурной.
По словам сотрудников, лемуры встретили нового соседа очень эмоционально, издавая необычные звуки.
Поначалу агути немного растерялся из-за новой обстановки и шумных соседей, но уже на следующий день освоился и сейчас чувствует себя нормально, отметили в зоопарке.
Интересный факт: агути — это моногамные грызуны, которые образуют одну пару и живут с ней всю жизнь. В длину они достигают до 50 сантиметров, весят до 4 кило и питаются в основном растительной пищей. Внешне напоминают зайцев или морских свинок.