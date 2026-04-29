В пермском ТЦ для подростков открыли уроки по дизайну и робототехнике

В Перми запустили проект «ТЦшник» — праздношатающимся подросткам дали возможность заняться полезным и интересным делом. В одном из крупнейших торговых центров города открыли площадку для освоения графического дизайна, робототехники и других прикладных наук.
Сотрудник департамента образования Перми Сергей Сатюков, автор «ТЦшника», давно размышлял, как привлечь молодежь в секции и кружки.
— Подростки знают о них, но посещать не хотят — на этапе взросления они стремятся к самостоятельности и отрицают все, что пытаются им навязать, — говорит Сергей.
Проблема направить в конструктивное русло энергию подрастающего поколения существовала всегда. Современная молодежь облюбовала торговые пространства, где тепло, можно перекусить, «поклубиться» с ровесниками. Правда, у многих взрослых толпы детей вызывают раздражение. Власти давно пытаются бороться с подобным поведением неразумных чад. В основном все мероприятия сводятся к отправке в ТЦ полицейских: они проверяют документы, ведут беседы, от которых, как правило, нет никакого толка. В столице Прикамья решили пойти другим путем: если дети не желают идти в учреждения допобразования, значит, последние придут к юным пермякам сами.
— Мы тщательно подготовились, — рассказывает Сергей. — Организовали музыкальную площадку с диджеем, задумали яркие мастер-классы, пригласили школьную команду КВН. Кстати, она сразу привлекла внимание сверстников. А еще всем желающим дали возможность спеть или станцевать.
Неподалеку сотрудники учебных центров демонстрировали направления подготовки. Дети не отрываясь следили за художественной обработкой металла, настоящим открытием для них стал процесс превращения медного листа в картину. Для подростков даже устроили турнир по мини-футболу, показательные схватки борцов. Вот они — занятия, развивающие навыки и расширяющие кругозор, а самое главное — доступные всем. Хочешь мастерить роботов или подарочные шкатулки — бери адрес и телефон, звони и приходи.
Как итог — около 50 ребят из тех, кто находился в это время в ТЦ, записались в кружки и секции. Без полиции и нравоучительных бесед. Конечно, не все они вольются в коллективы воспитанников, но заинтересовать их все-таки удалось.
— Это совершенно новая для России практика — образовательные учреждения активно осваивают новые площадки для организации работы с подростками в максимально доступном формате, — считает один из руководителей пермского департамента образования Илья Пищальников.
Тем временем Сергей Сатюков планирует следующие «ТЦшники» (по аналогии с квартирниками советской эпохи) в других торговых комплексах города.