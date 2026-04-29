Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мебельного мастера арестовали на 2 суток за мат на работе под Волгоградом

Работник магазина отправился в СИЗО за хулиганство и нецензурную брань в присутствии посетителей.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел в городе Фролово Волгоградской области, где мебельный мастер Андрей К. отправился в СИЗО на двое суток за нецензурную брань и приставания к покупателям на рабочем месте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

51-летний мужчина, работавший изготовителем мебели в магазине «Эдем», 25 апреля 2026 года утром вел себя неадекватно. Он громко выражался нецензурной бранью и навязчиво приставал к покупателям. Продавец магазина несколько раз просила его прекратить хулиганские действия, но Андрей К. игнорировал все замечания, чем демонстрировал явное неуважение к обществу и нарушал общественный порядок.

Сотрудники полиции задержали Андрея К. и составили протокол об административном правонарушении. Когда дело дошло до суда, мужчина частично признал свою вину. Он объяснил, что у него произошел конфликт с другим сотрудником магазина, к которому, по его мнению, у него была личная неприязнь.

Суд признал Андрея К. виновным. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.