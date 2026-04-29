Василий Суханов прокомментировал назначение главы регионального Минтранса

Более 6,6 тысячи км дорог отремонтировали в Нижегородской области за семь лет. Еще около 140 км региональных трасс построили и реконструировали, сообщил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, комментируя назначение Леонида Самухина министром транспорта и автомобильных дорог региона.
По словам Суханова, за последние годы регион вышел в абсолютные лидеры по строительству и ремонту дорог. Семь лет подряд он занимает первые места по объёмам работ в рамках нацпроекта. А в этом всем заслуга предыдущего министра транспорта региона Павла Саватеева и его команды.
Вместе с тем в Нижегородской области еще остаются нерешенные проблемы. В частности, многие сельские территории на севере области остаются с разбитыми подъездными путями, а уровень аварийности на некоторых участках по-прежнему высок.
«Требуется продолжать оснащение дорог освещением, барьерными ограждениями и современными пешеходными переходами. Также необходимо активнее использовать механизмы ГЧП и инфраструктурных бюджетных кредитов для ускорения строительства. Новому министру транспорта региона Леониду Самухину предстоит решать эти амбициозные задачи», — отметил Суханов.
Напомним, что губернатор Глеб Никитин подписал указ о назначении Леонида Самухина министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. С декабря 2019 года Самухинзанимал должность директора ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог».
