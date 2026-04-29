Чёрный баклан стал угрозой для рыбоводства

Рыбоводство на Дону, традиционном центре рыбных промыслов, сталкивается с серьёзными вызовами. К экологическим проблемам, например, обмелению рек, добавилась новая угроза: рыбаки и владельцы прудовых хозяйств жалуются, что на водоёмах стало слишком много чёрного баклана.
Птица, которой не хватает питания в естественной среде из-за изменений в Азовском море, переключилась на пруды с товарной рыбой. Владельцы хозяйств уверены: проблему нужно решать системно и регулировать популяцию баклана. Rostov.aif.ru разобрался, почему отпугнуть пернатых не получается и чем это грозит отрасли.
Отпугнуть, но прогнать.
Президент ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов в разговоре с rostov.aif.ru назвал большого баклана настоящим экологическим бедствием для аквакультуры.
«Важно сразу разделить понятия: малый баклан занесён в Красную книгу и находится под охраной. А вот большой (чёрный) баклан — нет. Именно он сегодня является очень серьёзным вредителем в прудовом рыбоводстве. Ему не хватает питания в естественных водоёмах, поскольку Азовское море меняет свою солёность, и он перешёл на кормление в рыбоводных прудах», — поясняет эксперт.
По его словам, проблема характерна не только для Ростовской области, но и для Краснодарского края, Белгородской, Липецкой, Воронежской областей и других регионов страны вплоть до Байкала.
«Это серьёзный вредитель, который наносит довольно существенный вред рыбоводству, выедая и товарную рыбу, и посадочный материал. Баклан поедает и шемаю, которую недавно трудами рыбоводов Ростовской области вывели из Красной книги, и байкальского омуля, когда он мигрирует на нерест», — подчёркивает Александр Ершов.
По его словам, рыбоводы пробуют разные методы изгнания птицы: и газовые пушки, и квадрокоптеры, и привлекают людей для обхода акватории. Но эффект держится неделю, а потом голод пернатых вновь побеждает страх. Накрыть пруды сетками, говорит эксперт, как делают в Израиле, технически невозможно: площади слишком велики.
«Фактически требуется регулирование его численности, точно так же, как регулируется численность других видов. Сегодня оно не проводится. Мы его отпугиваем: ставим газовые пушки. Но они пугают первую неделю. Потом, когда он кушать хочет, он на пушки плевал, лезет в пруды и кормится той рыбой, которую мы выращиваем», — говорит Александр Леонидович.
В поле зрения властей.
Решить вопрос пытаются на законодательном уровне. По словам замминистра экологии и природных ресурсов Ростовской области Алексея Гринева, предложение включить большого баклана в перечень охотничьих видов отклонили: на них фактически никто не охотится. Сейчас минприроды выдаёт разрешения на отстрел по заявкам хозяйств — но, как признал чиновник, мера неэффективна: отстрел не сокращает популяцию, а лишь распугивает птиц, заставляя их осваивать новые территории.
Минприроды России обратилось в ЮНЦ РАН с просьбой предложить пути решения. Учёные ответили, что для выработки рекомендаций нужно масштабное пятилетнее исследование. В его ходе предстоит выявить места гнездования, обнаружить колонии и разработать «биологические методы воздействия», которые затронут только баклана и не навредят другим водоплавающим птицам. Ключевое препятствие — финансирование.
Пока исследование не началось, отпугивание и точечный отстрел остаются единственными доступными мерами. Но эксперты предупреждают: если не перейти к регулированию численности на местах гнездования (Ростовский и Астраханский заповедники), отрасль прудового рыбоводства и любительская рыбалка могут понести невосполнимые потери.
Свою позицию rostov.aif.ru высказал заместитель директора по науке Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский», кандидат биологических наук Александр Липкович.
«Колонии бакланов у нас в дельте Дона, например, составляют две тысячи пар, может быть, сейчас уже и больше. В Цимлянском заказнике порядка семи-восьми тысяч пар. То есть 16 тысяч взрослых птиц. А к концу гнездового периода число удваивается, как минимум. Такое огромное количество птиц на колонии гнездятся, они деревьях, изливают сотни тонн помёта ядовитого. В результате деревья усыхают и падают. А потом в нашем жарком климате горят. Так что можно сказать, что бакланы выжигают прибрежные леса. По крайней мере, в Цимлянском заказнике», — рассказал Александр Давидович.
Он считает, что виду ничего не угрожает. Рыбакам птица не нравится вот почему: взрослый баклан в день съедает, как минимум, полкилограмма рыбы. Причём это не только мелкая рыба, подчёркивает учёный, особь способна заглотить и килограммового сазана.
Потому, по словам Александра Липковича, в советское время численность баклана, как и других рыбоядных птиц, регулировали.
«Тех людей, кто держит рыбоводные пруды, они просто банкротят. Представьте: прилетают стаи бакланов, сотни птиц, и выжирают всё, что есть в пруду, где выращивается молодь. Поэтому нужно учитывать не только важность дикой природы, хоть это, несомненно, тоже важно, но и интересы человека. Виду ничего не угрожает. Давно настала необходимость разумного, нормального регулирования его численности», — объясняет Александр Липкович.
Проблему нельзя упрощать.
Как рассказал нашей редакции кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Рамиз Савицкий, чёрные бакланы в южных регионах появились не сейчас, а ещё в 70-х годах прошлого века.
«С развитием рыбопроизводственных прудов появилась кормовая база, соответственно, появились и хищники. Вот и всё. Развитие рыбопроизводственного хозяйства способствовало увеличению численности бакланов», — пояснил эксперт в беседе с rostov.aif.ru.
По его мнению, проблему нельзя упрощать.
«Проблема существует, но списывать все потери рыбного хозяйства на большого баклана не корректно. Безусловно, какую-то часть рыбы он истребляет, особенно малька», — делится мнением Рамиз Мамедович.
Учёный подтвердил: отстрел неэффективен. Существуют гром-пушки, зеркальные и световые отпугиватели, натягивание сетки и проволоки над прудами — но это очень дорогое удовольствие, так как площадь прудов большая. Самый эффективный способ, по его мнению, — снижение гнездовой популяции.
На вопрос, почему бакланы предпочитают пруды морям и рекам, учёный ответил просто.
«Одно и то же мясо стоит в одном магазине тысячу рублей, а в другом — один рубль. Какое возьмёте? Если в море нужно охотиться, то в прудах рыбы — “бери — не хочу”. Любой живой объект будет стремиться к минимизации энергозатрат», — резюмирует Рамиз Савицкий.
Тревожно и обычным любителям рыбалки.
«Я с малых лет на Дону с удочкой сижу, ещё дед меня пацаном на рыбалку брал. Раньше бакланов почти не видели, разве что вдалеке пролетит. А теперь на реке их тьма: на ветвях сидят, по воде плывут целыми стаями. Подойдёшь ближе — шум поднимают, как на базаре», — делится Николай Д., рыбак из станицы Старочеркасской, в беседе с нашим изданием.
Рыбы стало меньше. Не то чтобы совсем исчезла, но нет того обилия, что раньше. Судак, который шёл косяками, по его словам, теперь редкий гость. А всё потому, говорит собеседник, что баклан не перебирает: ему бы сытнее да крупнее. Хватает и молодь, и рыбу, которая только набирает вес.
Большинство экспертов сходится во мнении, что эффективно бороться с нашествием чёрных бакланов поможет регулирование их популяции. Цифры ущерба от птиц известны, правда, некоторые продолжают настаивать на новых исследованиях. Кто знает, возможно, в дело стоит вмешаться самой природе — уж она неплохо сможет уравнять шансы в противостоянии рыбоводов и вредителей. Мы продолжим следить за развитием событий.