Чёрный баклан стал угрозой для рыбоводства

«Колонии бакланов у нас в дельте Дона, например, составляют две тысячи пар, может быть, сейчас уже и больше. В Цимлянском заказнике порядка семи-восьми тысяч пар. То есть 16 тысяч взрослых птиц. А к концу гнездового периода число удваивается, как минимум. Такое огромное количество птиц на колонии гнездятся, они деревьях, изливают сотни тонн помёта ядовитого. В результате деревья усыхают и падают. А потом в нашем жарком климате горят. Так что можно сказать, что бакланы выжигают прибрежные леса. По крайней мере, в Цимлянском заказнике», — рассказал Александр Давидович.