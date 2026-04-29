Ничего святого: в Волжском вандал украл часть пасхальной композиции

В городе Волжском Волгоградской области произошло неприятное происшествие: ранним утром неизвестный повредил пасхальную композицию и похитил один из ее элементов. Инцидент произошел около 5 утра на проспекте Ленина, прямо напротив Центрального универмага, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию города.
Городские службы установили эту композицию специально к предстоящему празднику Пасхи, чтобы создать праздничное настроение для жителей Волжского. Она включала в себя четыре металлических «кулича», которые представляли собой большие бочки, и одно декоративное яйцо, расположенное в центре инсталляции.
К сожалению, радость от украшенного города была омрачена действиями злоумышленника. Он целенаправленно повалил всю конструкцию, а после этого похитил один из «куличей». Мотивы такого поступка остаются непонятными. Это явно не было случайное или неосторожное повреждение, а скорее преднамеренное разрушение городской собственности и кража.
Представители администрации призвали горожан беречь родной город, ведь «он у нас один».