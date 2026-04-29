Стоимость нового стадиона в Воронеже составит почти 20 миллиардов рублей

Срок действия концессионного соглашения составит 96 месяцев, при этом непосредственно строительные работы — 36 месяцев. Готовый объект сдадут в эксплуатацию к 1 июля 2029 года. По проекту общая площадь стадиона составит 83 тысяч квадратных метров, он будет рассчитан на 24 тысячи зрителей. На его территории будут три билетные кассы, камера хранения на 63,1 квадратных метров, котельная и контрольно-пропускной пункт.