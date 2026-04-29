Стоимость нового стадиона в Воронеже составит почти 20 миллиардов рублей

В Воронежской области объявили поиски концессионера для строительства нового Центрального стадиона футбольного клуба «Факел», сообщила интернет-газета «Новости Воронежа».
Напомним, новый объект появится на улице Студенческой на месте снесенного стадиона профсоюзов. Стоимость работ составит 19,9 млрд рублей, а финансирование будет производиться из нескольких источников. Капитальный грант составит 80% от расчетной стоимости — 15,9 млрд рублей. Еще 4,1 млрд рублей должен обеспечить концессионер. Регион в течение 2029−2034 годов направит на строительство объекта 6,6 млрд рублей.
Срок действия концессионного соглашения составит 96 месяцев, при этом непосредственно строительные работы — 36 месяцев. Готовый объект сдадут в эксплуатацию к 1 июля 2029 года. По проекту общая площадь стадиона составит 83 тысяч квадратных метров, он будет рассчитан на 24 тысячи зрителей. На его территории будут три билетные кассы, камера хранения на 63,1 квадратных метров, котельная и контрольно-пропускной пункт.
Заявки от потенциальных инвесторов принимаются с 29 апреля по 15 июня.