Риелтор Апрелев раскрыл, стоит ли ждать снижения цен на вторичном рынке жилья

Сергей Степашин, экс-премьер РФ и председатель попечительского совета Фонда развития территорий, сообщил ТАСС, что цены на вторичное жилье в России иногда снижаются. Отвечая на вопрос о возможном замедлении роста цен на жилье, он отметил, что вторичное жильё сейчас дешевеет.
Однако Константин Апрелев, руководитель Совета Российской гильдии риелторов, в интервью 360.ru назвал такой сценарий маловероятным. По его словам, для того чтобы миллионы людей одновременно решили продать своё жильё дешевле, должны произойти серьёзные изменения, которые негативно повлияют на покупательскую активность. Однако на данный момент таких предпосылок нет.
Рынок вторичного жилья, по словам Апрелева, является консервативным, и случаи, когда продавцы снижают цену, происходят редко. Обычно это происходит, когда у владельца жилья есть серьёзные финансовые проблемы, такие как большие долги. Снижение ключевой ставки, напротив, может привести к увеличению спроса на жильё, что сделает снижение цен менее вероятным.
В то же время первичный рынок недвижимости может столкнуться с трудностями, если система проектного финансирования не будет изменена.
Аналитический центр экосистемы недвижимости М2 сообщает, что в 2025 году квадратный метр жилья в сделках подорожал на 5% — до 143 тысяч рублей. Средняя стоимость покупки выросла на 3% — до 8,2 миллиона рублей.
