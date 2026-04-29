В Светлогорске петербургский эстрадно-симфонический оркестр исполнит музыку Поля Мориа

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в среду, 17 июня, пройдёт концерт «Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара маэстро». На сцене выступит Большой эстрадно-симфонический оркестр под руководством Артёма Тетерина. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
«Музыка Поля Мориа известна всем нам по любимым советским телепередачам “В мире животных” и “Кинопанорама”. Его творения вошли в жизнь каждого советского и российского слушателя вместе с песнями Мирей Матьё, Шарля Азнавура и Далиды», — говорится в описании события.
В составе Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга — энергичные и талантливые музыканты. Коллектив поражает великолепным звучанием и разнообразием инструментов. Зрители окунутся в мир невероятной музыки и ритма, перенесутся «в мир, полный волшебства и чистой энергии».
Начало в 19:00.