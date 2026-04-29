Екатерина Лазарева покинула «Локомотив»

Лазарева подписала контракт с «Локомотивом» в ноябре 2025 года.

Связующая «Локомотива» Екатерина Лазарева покинула калининградскую команду. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

«Екатерина присоединилась к нашей команде по ходу сезона и быстро влилась в коллектив. Благодарим Екатерину за игру, за самоотдачу и желаем успехов в дальнейшей карьере! До встречи!» — попрощался «Локомотив».

Лазарева подписала контракт с «Локомотивом» в ноябре 2025 года после двухлетнего перерыва в карьере. В 2021 году она стала обладателем Кубка России в составе «Динамо-Ак Барс».

Фото: ВК «Локомотив».