Проезд транспорта ограничат на Звездинке в Нижнем Новгороде с 1 мая

Источник: Живем в Нижнем

Движение транспорта будет временно ограничено на улице Звездинке в Нижнем Новгороде с 1 мая. Об этом рассказали в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 8:00 1 мая до 23:59 15 мая. Речь идет об участке улицы в районе дома № 24 — здесь будут проводить ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Из-за этого будет изменена схема проезда транспорта. На участках Звездинки от дома № 12 до дома № 24 и от дома № 24 до дома № 28/13 будет действовать двустороннее движение. Кроме того, автомобилисты будут поворачивать с Алексеевской напрямую на Решетниковскую.

Нижегородцев просят заранее ознакомиться с изменениями и следовать указанием дорожных знаков.

Напомним, автолюбители не смогут проехать у нижегородского ДС «Нагорный» 29 и 30 апреля. Изменения связаны с проведением спортивных мероприятий.