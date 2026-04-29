Официально: Вадим Гаранин возглавил ФК «Пари НН» до конца сезона

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщает, что Вадим Гаранин назначен главным тренером команды на финальную часть сезона-2025/26.
55-летний специалист на уровне РПЛ ранее работал в «Сочи». В первой лиге Вадим Вячеславович возглавлял «Черноморец» и «Енисей», с которым в сезоне-2021/22 дошел до полуфинала Кубка России.
Гаранин провел пять лет в Академии московского «Динамо». За плечами тренера — юношеская сборная России U-15. Также Гаранин в качестве ассистента и главного тренера работал в тульском «Арсенале». «Балтике-БФУ» и «Твери».
До перехода в «Пари НН» возглавлял Lit Energy из Медиалиги.
Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу, познакомился с командой и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом».