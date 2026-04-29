Попова сообщила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Риска для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось… На сегодняшний день все, что нужно было сделать — сделано… Мы держим ситуацию под контролем очень плотно… Сегодня (риска для здоровья — ред.) нет», — сказала Попова в интервью каналу «Юнашев Live».
Оперштаб региона во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня.