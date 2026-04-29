Полицейские Алматы стали быстрее: на дороги вышли мотопатрули

На улицы Алматы вышли мотопатрули Управления административной полиции, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 29 апреля 2026 года рассказали, что подразделение, входящее в состав специализированного батальона адмполиции, задействовано для оперативного реагирования на дорожно-транспортную обстановку, предупреждения правонарушений и снижения аварийности, особенно на участках с интенсивным движением.

В состав мотопатруля входят 30 мотоциклов.

Начальник Управления административной полиции Алматы Абдинур Тасыбаев отметил, что основная задача мотопатрульных подразделений — обеспечение безопасности участников дорожного движения и профилактика правонарушений.

«Мотопатрульные подразделения позволяют нам оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки, своевременно выявлять и пресекать нарушения, а также повышать уровень дисциплины среди участников дорожного движения», — подчеркнул он.

Экипажи мотопатруля будут нести службу на улицах и участках дорог с наибольшей нагрузкой города.

29 апреля в полиции Алматы также рассказали новости о ситуации с электросамокатами.