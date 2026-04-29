Померанские шпицы и чихуахуа погибли при пожаре в питомнике Нижнего Новгорода

Источник: Живем в Нижнем

Владелица питомника в Нижнем Новгороде, где 29 апреля погибли 200 собак, рассказала о пожаре. С нижегородкой пообщались журналисты НИА «Нижний Новгород».

Напомним, возгорание произошло в надворной постройке на улице Воронихина в Ленинском районе. Пожарные потушили огонь на площади 50 «квадратов». К сожалению, не обошлось без жертв — погибли 200 породистых собак.

В приюте «Воронихинский Сувенир» разводили померанских шпицев и чихуахуа. По предварительной информации, причиной возгорания стала печь. Еще ночью с отопительным прибором все было в порядке, однако утром произошло возгорание.

«В 5:20 меня разбудили. Я побежала, дверь открыла, а там уже дым. И они молчат, собачки все задохнулись», — рассказала хозяйка (цитата по НИА «Нижний Новгород»).

Другие строения на участке не повреждены. Точную причину пожара установят дознаватели МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудник нижегородского предприятия устроил пожар с ущербом в 40 млн рублей.

