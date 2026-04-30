Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еда со смыслом: гастрономические коды Приволжья

Приволжье — это настоящая гастрономическая сокровищница. Здесь татары передают из поколения в поколение секреты эчпочмака, мордва встречает гостей пшенными блинами, а чуваши варят пиво по тысячелетним технологиям. В башкирской юрте вас угостят кумысом, а в марийской деревне — трехслойными блинами, которые пекут по большим праздникам. Мы собрали главные гастрономические коды Поволжья, которые помогут найти ключ к пониманию души местного народа.

Оксана Артемова
Автор Новости Mail

Республика Башкортостан

Источник: VK Места

Здесь до сих пор собирают дикий бортевой мед, конину превращают в изысканную колбасу, а кобылье молоко — в целебный кумыс, которым лечились еще в XIX веке.

  • Башкирский мед — главный гастрономический бренд республики. Особенно ценится бортевой мед, собранный дикими пчелами в дуплах деревьев.
  • Бишбармак — мясо с домашней лапшой.
  • Кыстыбый: лепешка с картофельной или пшенной начинкой — башкирский «фастфуд», который любят все.
  • Казы — жирная конская колбаса, которая считается особым деликатесом.
  • Корот (курут) — традиционный кисломолочный продукт, который делают из сушеного или копченого творога.
  • Бэлеш — большой праздничный пирог с мясом, картофелем или тыквой.
  • Чак-чак — традиционное медовое лакомство.
  • Как — традиционная башкирская пастила из ягод.
  • Кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока.
  • Балан катыгы — напиток из калины.

Если у вас появилось желание получше изучить гастрономические шедевры Башкортостана, вам поможет маршрут «Кулинарный гид по Уфе» от проекта «VK Места».

Республика Марий Эл

Источник: VK Места

Здесь до сих пор пекут блины в настоящих дровяных печах, варят супы с дикими травами и калиной, а секретные рецепты передают из поколения в поколение.

  • Подкоголи — визитная карточка республики. Похожи на крупные вареники с разными начинками.
  • Многослойные марийские блины, которые выпекаются в дровяной печи слоями из разной муки (ржаной, овсяной, пшеничной).
  • Шокта (сокта) — домашняя кровяная колбаса.
  • Палыш — закрытый мясной пирог.
  • Кыравец — ритуальный пирог горномарийской кухни.
  • Шурашан туймошыл — запеченная говядина под сыром.
  • Уяча — медовые колобки из теста, традиционное лакомство к чаю.
  • Полан лем — суп с калиной.
  • Шопо лашка — праздничный суп из кислого теста и домашней колбасы шокты.

Республика Мордовия

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Мордовская кухня — это удивительное сочетание простоты и глубины, где главные роли играют дары леса, реки и собственного подворья.

  • Пряч — традиционные пироги с разными начинками.
  • Селянка — мясное блюдо, которое готовят по праздникам.
  • Овтонь лапат («медвежья лапа») — визитная карточка мордовской кухни. Это большая сочная котлета из смеси нескольких видов мяса.
  • Калонь салведь — мордовская окрошка с вареной рыбой на хлебном квасе.
  • Шурьба или штюрьба — наваристая уха из речной рыбы с большим количеством лука.
  • «Груди молодушки» — традиционные мордовские пирожки с творожной начинкой.
  • Пачат — традиционные мордовские блины.
  • Топонь оришкат — маленькие сладкие творожные шарики, обжаренные во фритюре.
  • Поза — традиционный слабоалкогольный напиток из сахарной свеклы.
  • Пуре — праздничный напиток на основе меда, хмеля и сусла.

Отведать местную кухню в знаковых заведениях столицы Мордовии вам поможет «Кулинарный маршрут по Саранску» от проекта «VK Места».

Республика Татарстан

Источник: VK Места

Татарстан — это гастрономическая столица Поволжья, где кулинарные традиции впитали в себя наследие Волжской Булгарии, золотоордынской эпохи и соседство с русской кухней.

  • Эчпочмак — самый известный татарский пирожок с мясом, картофелем и луком.
  • Чак-чак — главный гастрономический символ Татарстана. Это обжаренные во фритюре кусочки теста, залитые медовым сиропом.
  • Губадия — слоеный праздничный пирог с творогом, рисом, изюмом и яйцом.
  • Кыстыбый — тонкая пресная лепешка с нежной картофельной начинкой.
  • Бэлеш — большой праздничный пирог с мясом и картофелем.
  • Токмач — суп-лапша на мясном или курином бульоне.
  • Талкыш-калеве — кондитерское изделие с волокнистой структурой, напоминающее сладкую вату.
  • Кош-теле («птичьи язычки») — тонкие кусочки теста, обжаренные в масле и посыпанные сахарной пудрой, татарский вариант хвороста.
  • Катык, эремчек, корт — традиционные кисломолочные продукты.

Узнать еще больше вкусов Татарстана вам поможет «Гастрономический маршрут по Казани» от проекта «VK Места».

Удмуртская Республика

Источник: VK Места

Здесь блюда не варят и не жарят в привычном смысле — их томят в печах, запекают, солят и вялят, сохраняя естественный вкус продуктов.

  • Пельмени (пельнянь) — главный гастрономический бренд Удмуртии.
  • Перепечи — открытые ватрушки из ржаного теста с начинкой, запеченные в печи. Символ гостеприимства.
  • Табани — традиционные удмуртские пышные лепешки, которые подаются с зыретом (соусом из яиц и масла).
  • Нюгыли — традиционный удмуртский суп с домашней лапшой, горохом, картофелем и луком.
  • Виртырем — удмуртская кровяная колбаса.
  • Шу кисаль — густой калиновый кисель.
  • Кумышка и сур — традиционные алкогольные напитки.
  • Варсь — традиционный безалкогольный напиток из ржи.

Если захочется пройтись по знаковым заведениям столицы Удмуртии и отведать местную кухню, вам поможет «Гастрономический маршрут по Ижевску» от проекта «VK Места».

Чувашская Республика

Источник: VK Места

Чувашская кухня — это удивительная гармония простоты и глубины, где главные роли играют мясо, молоко, дары леса и реки.

  • Турах — продукт, похожий на топленое сливочное масло с добавлением соли и трав, используется как намазка.
  • Пуре — пирожки с начинкой из пшена или картофеля, замешанной со сметаной и луком.
  • Шартан (ширтан) — король чувашской кухни. Это бараний желудок, набитый рубленым мясом с чесноком.
  • Хуплу — круглый пирог из дрожжевого теста с мясом, картофелем и луком.
  • Хуран кукли — чувашские вареники.
  • Пуремеч — сдобный пирожок, похожий на ватрушку с творогом.
  • Чакат или чыкыт — запеченный творожный сыр, напоминающий запеканку.
  • Шурпе — наваристый суп из бараньих субпродуктов.
  • Какай-шурпи — еще одна версия сытного мясного супа.
  • Пашалу — жареные масляные лепешки.
  • Турах и уйран — кисломолочные продукты.

Узнать еще больше необычных заведений чувашского общепита вам поможет маршрут «Кулинарный гид по Чебоксарам» от проекта «VK Места».

Пермский край

Источник: VK Места

Здесь кулинарные традиции формировались на стыке культур: русской, коми-пермяцкой и тюркской, в окружении бескрайних уральских лесов и полноводных рек.

  • Посикунчики — знаменитые маленькие пирожки с мясной начинкой и бульоном внутри.
  • Пистиковые пироги с начинкой из побегов хвоща (пистиков).
  • Уральские пельмени — исконное блюдо финно-угорских народов, название которого переводится как «хлебное ухо». В Перми пельмень возведен в культ.
  • Сур — традиционный коми-пермяцкий напиток из ржаного солода, который по вкусу напоминает квас.
  • Шаньги — это открытые ватрушки с картофелем, ягодами или крупой.
  • Разборники — пироги из множества румяных колобков со сладкими начинками.
  • Кумышка — традиционный хмельной напиток (хлебное вино).

Кировская область

Источник: VK Места

Здесь соленые рыжики называют «вятским золотом», истобенские огурцы ценят за особый хруст, а щи из щавеля едят, макая в них хлеб.

  • Рыжики соленые — настоящий гастрономический символ Вятки. Эти грибы, собранные в местных борах, ценятся за особый аромат и хруст.
  • Губница — традиционный вятский грибной суп.
  • Жареха — традиционное вятское блюдо из картофеля с грибами или мясом.
  • Осердница — традиционное блюдо из тушеной печенки с картофелем.
  • Вятские пельмени — их делают по особым рецептам, часто с добавлением грибов или редьки.
  • Вятский квас — густой, темный и очень насыщенный.

Нижегородская область

Источник: VK Места

Здесь еду всегда умели готовить с душой — от знаменитых городецких пряников до волжской ухи с петухом, от кулебяк с белыми грибами до томленых в печи щей.

  • Городецкий пряник — знаменитое лакомство, которое пекут по старинным рецептам.
  • Калья из волжских рыб — старинное русское блюдо, что-то среднее между ухой и рассольником.
  • Кулебяка с белыми грибами — традиционный русский пирог.
  • Волжская уха — визитная карточка региона.
  • Щучья котлета и тельное из щуки — классика нижегородской кухни.
  • Ветлужские пельмени — уникальное блюдо с начинкой из смеси говядины, свинины и сушеных белых грибов.
  • Расстегаи — открытые пироги с рыбной начинкой, изобретенные специально для речных торговцев и путешественников.
  • Воскресенский пирог — открытый пирог с начинкой из речной рыбы (обычно судака) на подушке из жареного лука.
  • Щи зеленые (из щавеля) — традиционное блюдо, которому посвящен отдельный фестиваль в Ковернино.
  • Щочина — традиционный нижегородский холодный летний суп, альтернатива окрошке.
  • Шпроты из волжской уклейки — изысканный местный деликатес.

Оренбургская область

Источник: VK Места

В Оренбуржье можно попробовать уникальные блюда, которые не встретишь больше нигде: вареники с сырым картофелем и салом, тонкие лепешки жайма на каймаке, легендарный дегтярный кофе и знаменитые соль-илецкие арбузы, из которых делают даже чипсы.

  • Баурсаки — традиционные кусочки теста, жаренные во фритюре.
  • Вареники с сырым картофелем и салом — уникальное блюдо, которое считается гастрономической особенностью Оренбургской области.
  • Пельмени из трех видов мяса — настоящие оренбургские пельмени готовят из говядины, свинины и баранины.
  • Соль-илецкие арбузы — главный летний бренд региона. Из них делают не только свежие десерты, но и варенье, соленья, арбузный мед и даже оригинальные чипсы.
  • Яфаровская жайма — тонкая сладкая лепешка из села Яфарово, которую замешивают на каймаке.
  • Бердский (Пугачевский) пирог — пирог с начинкой из риса, яйца и соленого огурца.
  • Казахский жент — традиционный десерт из пшена.
  • Казачий руб — холодная похлебка из соленого арбуза, соленых помидоров, томатного рассола, соленых и свежих огурцов с зеленью, напоминающая окрошку.

Пензенская область

Источник: VK Места

Пензенская область — это удивительный гастрономический перекресток, где на столе встречаются традиции русской, мордовской, татарской и чувашской кухонь.

  • «Медвежья лапа» — визитная карточка пензенской кухни. Несмотря на название, готовится из говяжьей печени и свиной вырезки.
  • Щи по-пензенски — их готовят в русской печи, обязательно с квашеной капустой.
  • Грибная икра: сурские леса богаты грибами, поэтому любые блюда из них — основа местной кухни.
  • Вареники по-мордовски — их делают с селедкой.
  • Мордовские блины почалксе уникальны тем, что замешиваются не на муке, а на манке.
  • Татарские перемячи — открытые жареные пирожки.

Самарская область

Источник: VK Места

Самарская кухня сегодня — это диалог традиций и высокой гастрономии, где волжская рыба, дичь, ремесленный хлеб и знаменитое пиво становятся основой для настоящих кулинарных открытий.

  • Волжская уха — визитная карточка региона.
  • Гурьевская каша — блюдо, которое в ремесленной пекарне «Белотурка» готовят по старинным рецептам.
  • Конфеты «Помадка» и «Раздолье» — культовые самарские сладости, созданные по традиционным рецептам.
  • Судак по-волжски — визитная карточка региона.
  • Котлеты из щуки — символ региональной кухни.
  • Пироги с рыбой — классика поволжской кухни.
  • Рыбная окрошка по-самарски — уникальное блюдо на хлебном квасе с филе рыбы, квашеной капустой, редисом и зеленью.
  • Жигулевское пиво — культовый напиток, у которого есть своя многолетняя история.

Саратовская область

Источник: VK Места

Саратовский калач, который помнит купеческие ярмарки XIX века, волжская рыба во всех ее проявлениях и знаменитые раки — лишь малая часть того, чем по праву гордятся местные жители.

  • Саратовский калач — старейший вид белого хлеба в России, настоящий гастрономический бренд.
  • Уха из стерляди — главное гастрономическое событие любого праздника.
  • Раки — неотъемлемая часть саратовской культуры, их варят с укропом, чесноком, иногда даже с сахаром или медом.
  • Шанежка саратовская — местная вариация известной выпечки.
  • Пирожное «Саратовская Волга» — воссозданный по этнографическим материалам аутентичный десерт с вареньем из черной смородины.
  • Гороховый суп в калаче — авторская фишка саратовских рестораторов.
  • Гремяченские щи — традиционное блюдо из села Лох, которое напоминает окрошку на ржаном квасе с килькой в томатном соусе и деревенской сметаной.

Ульяновская область

Источник: VK Места

Здесь можно попробовать настоящий колобок — совсем не тот сказочный персонаж, а сытный мясной пирожок, который подавали еще в XIX веке. Здесь варят уху из волжской рыбы по старинным рецептам, а местные повара возрождают традиции симбирской кухни.

  • Колобок — главный гастрономический бренд Ульяновской области.
  • Волжская уха — еще одна визитная карточка региона. Ее варят из свежей рыбы, добавляя минимум специй.
  • Волжские пироги с местной речной рыбой.
  • Жареный карась в сметане — простое, но невероятно вкусное блюдо.
  • Постряпушки — местные виды печенья и пряников, рецепты которых передаются из поколения в поколение.
  • Похлебка из свинины с перловкой — наваристый суп.
  • Кулебяка с дичью или грибами — традиционный русский пирог, который готовят с начинкой из зайчатины, утки или ароматных лесных грибов.

Самый надежный способ узнать все вкусы Поволжья — ориентироваться на локальные фестивали. Они хороши тем, что здесь можно попробовать сразу все разнообразие местной кухни и даже научиться готовить на мастер-классах у бабушек, хранящих аутентичные рецепты.