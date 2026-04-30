Еда со смыслом: гастрономические коды Приволжья

Здесь можно попробовать настоящий колобок — совсем не тот сказочный персонаж, а сытный мясной пирожок, который подавали еще в XIX веке. Здесь варят уху из волжской рыбы по старинным рецептам, а местные повара возрождают традиции симбирской кухни.