Еда со смыслом: гастрономические коды Приволжья

Республика Башкортостан
Здесь до сих пор собирают дикий бортевой мед, конину превращают в изысканную колбасу, а кобылье молоко — в целебный кумыс, которым лечились еще в XIX веке.
- Башкирский мед — главный гастрономический бренд республики. Особенно ценится бортевой мед, собранный дикими пчелами в дуплах деревьев.
- Бишбармак — мясо с домашней лапшой.
- Кыстыбый: лепешка с картофельной или пшенной начинкой — башкирский «фастфуд», который любят все.
- Казы — жирная конская колбаса, которая считается особым деликатесом.
- Корот (курут) — традиционный кисломолочный продукт, который делают из сушеного или копченого творога.
- Бэлеш — большой праздничный пирог с мясом, картофелем или тыквой.
- Чак-чак — традиционное медовое лакомство.
- Как — традиционная башкирская пастила из ягод.
- Кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока.
- Балан катыгы — напиток из калины.
Республика Марий Эл
Здесь до сих пор пекут блины в настоящих дровяных печах, варят супы с дикими травами и калиной, а секретные рецепты передают из поколения в поколение.
- Подкоголи — визитная карточка республики. Похожи на крупные вареники с разными начинками.
- Многослойные марийские блины, которые выпекаются в дровяной печи слоями из разной муки (ржаной, овсяной, пшеничной).
- Шокта (сокта) — домашняя кровяная колбаса.
- Палыш — закрытый мясной пирог.
- Кыравец — ритуальный пирог горномарийской кухни.
- Шурашан туймошыл — запеченная говядина под сыром.
- Уяча — медовые колобки из теста, традиционное лакомство к чаю.
- Полан лем — суп с калиной.
- Шопо лашка — праздничный суп из кислого теста и домашней колбасы шокты.
Республика Мордовия
Мордовская кухня — это удивительное сочетание простоты и глубины, где главные роли играют дары леса, реки и собственного подворья.
- Пряч — традиционные пироги с разными начинками.
- Селянка — мясное блюдо, которое готовят по праздникам.
- Овтонь лапат («медвежья лапа») — визитная карточка мордовской кухни. Это большая сочная котлета из смеси нескольких видов мяса.
- Калонь салведь — мордовская окрошка с вареной рыбой на хлебном квасе.
- Шурьба или штюрьба — наваристая уха из речной рыбы с большим количеством лука.
- «Груди молодушки» — традиционные мордовские пирожки с творожной начинкой.
- Пачат — традиционные мордовские блины.
- Топонь оришкат — маленькие сладкие творожные шарики, обжаренные во фритюре.
- Поза — традиционный слабоалкогольный напиток из сахарной свеклы.
- Пуре — праздничный напиток на основе меда, хмеля и сусла.
Республика Татарстан
Татарстан — это гастрономическая столица Поволжья, где кулинарные традиции впитали в себя наследие Волжской Булгарии, золотоордынской эпохи и соседство с русской кухней.
- Эчпочмак — самый известный татарский пирожок с мясом, картофелем и луком.
- Чак-чак — главный гастрономический символ Татарстана. Это обжаренные во фритюре кусочки теста, залитые медовым сиропом.
- Губадия — слоеный праздничный пирог с творогом, рисом, изюмом и яйцом.
- Кыстыбый — тонкая пресная лепешка с нежной картофельной начинкой.
- Бэлеш — большой праздничный пирог с мясом и картофелем.
- Токмач — суп-лапша на мясном или курином бульоне.
- Талкыш-калеве — кондитерское изделие с волокнистой структурой, напоминающее сладкую вату.
- Кош-теле («птичьи язычки») — тонкие кусочки теста, обжаренные в масле и посыпанные сахарной пудрой, татарский вариант хвороста.
- Катык, эремчек, корт — традиционные кисломолочные продукты.
Удмуртская Республика
Здесь блюда не варят и не жарят в привычном смысле — их томят в печах, запекают, солят и вялят, сохраняя естественный вкус продуктов.
- Пельмени (пельнянь) — главный гастрономический бренд Удмуртии.
- Перепечи — открытые ватрушки из ржаного теста с начинкой, запеченные в печи. Символ гостеприимства.
- Табани — традиционные удмуртские пышные лепешки, которые подаются с зыретом (соусом из яиц и масла).
- Нюгыли — традиционный удмуртский суп с домашней лапшой, горохом, картофелем и луком.
- Виртырем — удмуртская кровяная колбаса.
- Шу кисаль — густой калиновый кисель.
- Кумышка и сур — традиционные алкогольные напитки.
- Варсь — традиционный безалкогольный напиток из ржи.
Чувашская Республика
Чувашская кухня — это удивительная гармония простоты и глубины, где главные роли играют мясо, молоко, дары леса и реки.
- Турах — продукт, похожий на топленое сливочное масло с добавлением соли и трав, используется как намазка.
- Пуре — пирожки с начинкой из пшена или картофеля, замешанной со сметаной и луком.
- Шартан (ширтан) — король чувашской кухни. Это бараний желудок, набитый рубленым мясом с чесноком.
- Хуплу — круглый пирог из дрожжевого теста с мясом, картофелем и луком.
- Хуран кукли — чувашские вареники.
- Пуремеч — сдобный пирожок, похожий на ватрушку с творогом.
- Чакат или чыкыт — запеченный творожный сыр, напоминающий запеканку.
- Шурпе — наваристый суп из бараньих субпродуктов.
- Какай-шурпи — еще одна версия сытного мясного супа.
- Пашалу — жареные масляные лепешки.
- Турах и уйран — кисломолочные продукты.
Пермский край
Здесь кулинарные традиции формировались на стыке культур: русской, коми-пермяцкой и тюркской, в окружении бескрайних уральских лесов и полноводных рек.
- Посикунчики — знаменитые маленькие пирожки с мясной начинкой и бульоном внутри.
- Пистиковые пироги с начинкой из побегов хвоща (пистиков).
- Уральские пельмени — исконное блюдо финно-угорских народов, название которого переводится как «хлебное ухо». В Перми пельмень возведен в культ.
- Сур — традиционный коми-пермяцкий напиток из ржаного солода, который по вкусу напоминает квас.
- Шаньги — это открытые ватрушки с картофелем, ягодами или крупой.
- Разборники — пироги из множества румяных колобков со сладкими начинками.
- Кумышка — традиционный хмельной напиток (хлебное вино).
Кировская область
Здесь соленые рыжики называют «вятским золотом», истобенские огурцы ценят за особый хруст, а щи из щавеля едят, макая в них хлеб.
- Рыжики соленые — настоящий гастрономический символ Вятки. Эти грибы, собранные в местных борах, ценятся за особый аромат и хруст.
- Губница — традиционный вятский грибной суп.
- Жареха — традиционное вятское блюдо из картофеля с грибами или мясом.
- Осердница — традиционное блюдо из тушеной печенки с картофелем.
- Вятские пельмени — их делают по особым рецептам, часто с добавлением грибов или редьки.
- Вятский квас — густой, темный и очень насыщенный.
Нижегородская область
Здесь еду всегда умели готовить с душой — от знаменитых городецких пряников до волжской ухи с петухом, от кулебяк с белыми грибами до томленых в печи щей.
- Городецкий пряник — знаменитое лакомство, которое пекут по старинным рецептам.
- Калья из волжских рыб — старинное русское блюдо, что-то среднее между ухой и рассольником.
- Кулебяка с белыми грибами — традиционный русский пирог.
- Волжская уха — визитная карточка региона.
- Щучья котлета и тельное из щуки — классика нижегородской кухни.
- Ветлужские пельмени — уникальное блюдо с начинкой из смеси говядины, свинины и сушеных белых грибов.
- Расстегаи — открытые пироги с рыбной начинкой, изобретенные специально для речных торговцев и путешественников.
- Воскресенский пирог — открытый пирог с начинкой из речной рыбы (обычно судака) на подушке из жареного лука.
- Щи зеленые (из щавеля) — традиционное блюдо, которому посвящен отдельный фестиваль в Ковернино.
- Щочина — традиционный нижегородский холодный летний суп, альтернатива окрошке.
- Шпроты из волжской уклейки — изысканный местный деликатес.
Оренбургская область
В Оренбуржье можно попробовать уникальные блюда, которые не встретишь больше нигде: вареники с сырым картофелем и салом, тонкие лепешки жайма на каймаке, легендарный дегтярный кофе и знаменитые соль-илецкие арбузы, из которых делают даже чипсы.
- Баурсаки — традиционные кусочки теста, жаренные во фритюре.
- Вареники с сырым картофелем и салом — уникальное блюдо, которое считается гастрономической особенностью Оренбургской области.
- Пельмени из трех видов мяса — настоящие оренбургские пельмени готовят из говядины, свинины и баранины.
- Соль-илецкие арбузы — главный летний бренд региона. Из них делают не только свежие десерты, но и варенье, соленья, арбузный мед и даже оригинальные чипсы.
- Яфаровская жайма — тонкая сладкая лепешка из села Яфарово, которую замешивают на каймаке.
- Бердский (Пугачевский) пирог — пирог с начинкой из риса, яйца и соленого огурца.
- Казахский жент — традиционный десерт из пшена.
- Казачий руб — холодная похлебка из соленого арбуза, соленых помидоров, томатного рассола, соленых и свежих огурцов с зеленью, напоминающая окрошку.
Пензенская область
Пензенская область — это удивительный гастрономический перекресток, где на столе встречаются традиции русской, мордовской, татарской и чувашской кухонь.
- «Медвежья лапа» — визитная карточка пензенской кухни. Несмотря на название, готовится из говяжьей печени и свиной вырезки.
- Щи по-пензенски — их готовят в русской печи, обязательно с квашеной капустой.
- Грибная икра: сурские леса богаты грибами, поэтому любые блюда из них — основа местной кухни.
- Вареники по-мордовски — их делают с селедкой.
- Мордовские блины почалксе уникальны тем, что замешиваются не на муке, а на манке.
- Татарские перемячи — открытые жареные пирожки.
Самарская область
Самарская кухня сегодня — это диалог традиций и высокой гастрономии, где волжская рыба, дичь, ремесленный хлеб и знаменитое пиво становятся основой для настоящих кулинарных открытий.
- Волжская уха — визитная карточка региона.
- Гурьевская каша — блюдо, которое в ремесленной пекарне «Белотурка» готовят по старинным рецептам.
- Конфеты «Помадка» и «Раздолье» — культовые самарские сладости, созданные по традиционным рецептам.
- Судак по-волжски — визитная карточка региона.
- Котлеты из щуки — символ региональной кухни.
- Пироги с рыбой — классика поволжской кухни.
- Рыбная окрошка по-самарски — уникальное блюдо на хлебном квасе с филе рыбы, квашеной капустой, редисом и зеленью.
- Жигулевское пиво — культовый напиток, у которого есть своя многолетняя история.
Саратовская область
Саратовский калач, который помнит купеческие ярмарки XIX века, волжская рыба во всех ее проявлениях и знаменитые раки — лишь малая часть того, чем по праву гордятся местные жители.
- Саратовский калач — старейший вид белого хлеба в России, настоящий гастрономический бренд.
- Уха из стерляди — главное гастрономическое событие любого праздника.
- Раки — неотъемлемая часть саратовской культуры, их варят с укропом, чесноком, иногда даже с сахаром или медом.
- Шанежка саратовская — местная вариация известной выпечки.
- Пирожное «Саратовская Волга» — воссозданный по этнографическим материалам аутентичный десерт с вареньем из черной смородины.
- Гороховый суп в калаче — авторская фишка саратовских рестораторов.
- Гремяченские щи — традиционное блюдо из села Лох, которое напоминает окрошку на ржаном квасе с килькой в томатном соусе и деревенской сметаной.
Ульяновская область
Здесь можно попробовать настоящий колобок — совсем не тот сказочный персонаж, а сытный мясной пирожок, который подавали еще в XIX веке. Здесь варят уху из волжской рыбы по старинным рецептам, а местные повара возрождают традиции симбирской кухни.
- Колобок — главный гастрономический бренд Ульяновской области.
- Волжская уха — еще одна визитная карточка региона. Ее варят из свежей рыбы, добавляя минимум специй.
- Волжские пироги с местной речной рыбой.
- Жареный карась в сметане — простое, но невероятно вкусное блюдо.
- Постряпушки — местные виды печенья и пряников, рецепты которых передаются из поколения в поколение.
- Похлебка из свинины с перловкой — наваристый суп.
- Кулебяка с дичью или грибами — традиционный русский пирог, который готовят с начинкой из зайчатины, утки или ароматных лесных грибов.