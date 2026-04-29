Суд в Краснодаре изъял активы экс-губернатора Ростовской области

«Суд рассмотрел иск к представителям коммерческих структур Ростовской области и связанным с ними бывшему губернатору и его заместителю, а также депутату законодательного собрания Краснодарского края. Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО “Специализированный застройщик “Малюгина” и ООО “Конкур”, а также еще 25 коммерческих организаций”, — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов региона.