Суд в Краснодаре изъял активы экс-губернатора Ростовской области

Источник: РИА Новости

СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства активы бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и других лиц, связанных с ним, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Суд рассмотрел иск к представителям коммерческих структур Ростовской области и связанным с ними бывшему губернатору и его заместителю, а также депутату законодательного собрания Краснодарского края. Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО “Специализированный застройщик “Малюгина” и ООО “Конкур”, а также еще 25 коммерческих организаций”, — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов региона.