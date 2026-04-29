Манулу Борису из красноярского «Роева ручья» исполнилось три года

Сегодня у главной звезды красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» — день рождения. Манул Борис отмечает своё трёхлетие. По кошачьим меркам, он уже вполне взрослый самец.
В честь праздника в его просторном вольере появилось много новых развлечений: мясо теперь прячут в трубах, под камнями и в искусственных норах, чтобы питомец мог проявить охотничьи инстинкты.
Интересно, что в дикой природе манулы издают звуки, напоминающие лай, а не привычное урчание. Однако сотрудники зоопарка признаются: услышать от Бориса такие «рулады» пока никому не удавалось.