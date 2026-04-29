В Красноярском крае запретили продавать опасную минеральную воду

В ней нашли превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский Роспотребнадзор предупредил жителей региона о временном запрете на продажу минеральной воды «Джермук». В пресс-службе ведомства уточнили, что ограничения касаются партий с датой изготовления: 17.02.2026, 05.03.2026, 13.03.2026, 12.01.2026, 18.11.2025, 19.02.2026, 24.11.2025, 27.03.2026, 10.01.2026, 22.11.2025, 23.10.2025.

В воде нашли превышение содержания гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье покупателей.

Продажи небезопасных партий остановили через государственную систему мониторинга товаров. Cитуация с оборотом минеральной воды — на контроле Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что в аэропорту Красноярска сотрудники таможни нашли у пассажира, вылетающего в Ташкент, крупную сумму наличных: 53 тысячи российских рублей и 40 тысяч долларов США.

