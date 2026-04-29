На Дону более 600 человек пострадали от укусов клещей с начала года

С начала года в Ростовской области от укусов клещей пострадали около 600 человек, в том числе более 200 детей, — такую актуальную статистику озвучил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв на пресс‑конференции ТАСС.
В текущем сезоне клещи проявляют меньшую активность по сравнению с прошлым годом: это связано с затяжными холодами и слабо прогретой почвой. Однако ожидается, что на майские праздники, когда люди массово отправятся на природу, число укусов резко возрастёт.
Евгений Ковалёв также отметил, что ситуация в разных частях региона отличается: на юго‑востоке области существует риск подхватить крымскую геморрагическую лихорадку, почти во всех районах есть вероятность заразиться туляремией, при этом случаев клещевого энцефалита в регионе пока не зафиксировано.