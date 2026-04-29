Вадим Гаранин стал главным тренером ФК «Пари НН»

Он будет руководить командой до завершения сезона 2025/26.

Вадим Гаранин теперь стал главным тренером ФК «Пари НН». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера. Он будет руководить командой до завершения сезона 2025/26.

55-летний тренер имеет опыт работы в Российской Премьер-Лиге, где ранее тренировал «Сочи». Под его руководством выступали «Черноморец» и «Енисей». С последним клубом Гаранин добрался до полуфинала Кубка России в сезоне 2021/22.

До этого Гаранин пять лет работал в Академии московского «Динамо». Он также имеет опыт работы с юношеской сборной России (U-15). В его послужном списке также числятся должности ассистента и главного тренера в таких командах, как тульский «Арсенал», «Балтика-БФУ» и «Тверь».

Перед тем как присоединиться к «Пари НН», Вадим Гаранин тренировал команду Lit Energy, выступающую в Медиалиге.

Гаранин уже прибыл в расположение нижегородского клуба. Он познакомился с игроками и провел первую тренировочную сессию, готовя команду к предстоящему матчу против «Ахмата».

Ранее об отставке главного тренера Шпилевского объявил «Пари НН».