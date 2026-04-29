Вадим Гаранин стал главным тренером ФК «Пари НН»

Вадим Гаранин теперь стал главным тренером ФК «Пари НН». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера. Он будет руководить командой до завершения сезона 2025/26.
55-летний тренер имеет опыт работы в Российской Премьер-Лиге, где ранее тренировал «Сочи». Под его руководством выступали «Черноморец» и «Енисей». С последним клубом Гаранин добрался до полуфинала Кубка России в сезоне 2021/22.
Перед тем как присоединиться к «Пари НН», Вадим Гаранин тренировал команду Lit Energy, выступающую в Медиалиге.
Гаранин уже прибыл в расположение нижегородского клуба. Он познакомился с игроками и провел первую тренировочную сессию, готовя команду к предстоящему матчу против «Ахмата».
Ранее об отставке главного тренера Шпилевского объявил «Пари НН».