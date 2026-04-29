Экс-губернатор Дона Владимир Чуб не согласился с требованием по антикоррупционному иску

В Октябрьский районный суд Краснодара поступил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего руководителя Ростовской области Владимира Чуба. Как сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника, его подзащитный не признает выдвинутых требований.

Владимир Чуб возглавлял регион до 2010 года. Другими ответчиками в процессе выступают Василий и Сергей Кисловы. Предположительно, это отец и сын Кисловы, основатели и бенефициары агропромышленной группы «Юг Руси», производителя растительного масла.