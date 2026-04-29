Суд продлил арест главе воронежского УИЗО Руслану Карасалихову

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Руслана Карасалихова задержали в начале марта этого года. Региональное управление Следственного комитета России подозревает его в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в январе — марте 2026 года подозреваемый, действуя в интересах знакомого предпринимателя, дал заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в Воронеже отказаться от фактического участия в торгах. Опасаясь негативных последствий, мужчина согласился, а чиновник заключил договор аренды со своим знакомым.