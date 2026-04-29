Игроки нижегородского ХК «Торпедо» провели мастер-классы с юными хоккеистами

В мастер-классах приняли участие 50 воспитанников спортивной школы Выксы.

Источник: Нижегородская правда

Объединенная металлургическая компания (ОМК) организовала для воспитанников спортивной школы Выксы Нижегородской области мастер-классы с игроками хоккейного клуба «Торпедо». В них приняли участие 50 выксунских ребят в возрасте о 9 до 14 лет. Мастер-классы состоялись в рамках программы по развитию детского хоккея в Выксе, которую группа ОМК и нижегородский клуб реализуют с 2022 года.

Занятия прошли на льду спортивного комплекса «Баташев Арена», где тренируются юные хоккеисты. Игроки «Торпедо» Егор Соколов, Владимир Ткачев и Владислав Фирстов поделились с выксунскими спортсменами опытом, вместе отработали игровые приемы. Ребята смогли улучшить технику катания, получили индивидуальные рекомендации и взяли автографы у любимых игроков. Также ОМК организовала встречу представителей команды с выксунскими болельщиками.

Нападающий ХК «Торпедо» Владимир Ткачев поблагодарил ОМК за поддержку и отметил, что подобные регулярные встречи на льду очень полезны для юных выксунских хоккеистов.

«Сегодня все ребята были молодцы. Каждый из них в дальнейшем может достичь успехов, если будет много заниматься и упорно идти к своей цели. Есть много примеров, когда воспитанники спортивных школ из небольших городков стали известными спортсменами», — сказал Владимир Ткачев.

«ОМК уже много лет является партнером хоккеистов нижегородского “Торпедо” и на самом высоком уровне поддерживает развитие детского спорта в Выксе. Мастер-классы “Торпедо” в Выксе проходят регулярно. В прошлом году наша молодежная хоккейная команда “Металлург” стала чемпионом Всероссийского суперфинала в турнире “Золотая шайба”. Юные игроки из Выксы одержали три победы из трех возможных. Уверен, что в будущем в спортивных командах региона и всей страны будут блистать спортсмены из нашего города», — отметил партнер по корпоративным коммуникациям выксунского завода ОМК Илья Фимин.