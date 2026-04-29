Еще в 16 муниципалитетах Воронежской области внедрят раздельный сбор отходов

Министерство ЖКХ и энергетики области заключило 16 соглашений с муниципалитетами о предоставлении субсидий для организации системы раздельного накопления ТКО. Ещё 7 соглашений касаются финансирования мероприятий по формированию экологической культуры раздельного сбора — то есть привычки сортировать отходы.
В прошлом году программу раздельного сбора отходов субсидировали в семи муниципальных образованиях (Аннинском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Калачеевском, Терновском районах, а также Нововоронеже и Воронеже). За 8 месяцев прошлого года обустроили 408 контейнерных площадок для раздельного сбора и закупили 1274 контейнера.
При этом министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов считает, что просто поставить контейнеры недостаточно. Людям нужно объяснять, зачем это делать. С этой целью с 2025 года в регионе запущена отдельная программа по формированию экологической культуры раздельного накопления отходов. В ней уже участвуют Аннинский, Бутурлиновский, Каменский, Верхнемамонский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Панинский, Подгоренский, Терновский, Эртильский районы, а также Борисоглебский городской округ и Воронеж.
— Раздельный сбор отходов — один из ключевых шагов к снижению объёмов мусора, который отправляется на полигоны. Чем больше полезных фракций (пластик, стекло, бумага, металл) отбирается на контейнерных площадках, тем меньше отходов захоранивается, а значит — чище становится природа и экологичнее жизнь в регионе, — отметил Евгений Бажанов.