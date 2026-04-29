Мэрия предупредила калининградцев о проверке электросирен

В Калининграде с 8:00 до 17:00 30 апреля планируются одиночные кратковременные включения электросирен. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Завтра с 8 до 17 часов в городе планируются одиночные кратковременные (не более 10 секунд) включения электросирен. Это обычная проверка, заранее просим прощения за беспокойство», — следует из сообщения.
