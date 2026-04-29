Пермякам запретили жарить шашлыки в майские праздники в общественных местах

Штраф за нарушение может достигнуть 30 тысяч рублей.

Шашлыки в майские праздники запретили жарить в общественных местах Перми, сообщили сайту perm.aif.ru городские власти.

Как объяснили в администрации, в Перми нет общественных оборудованных мест для установки мангала. Поэтому жарить мясо в парках и зонах для пикника нельзя. Получить штраф за разведение огня в «Золотых песках», «Романовском поле», «Большом сосновом» и других популярных местах отдыха.

«В соответствии с Правилами противопожарного режима РФ на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь, включая мангалы, для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — пояснили городские власти сайту perm.aif.ru.

За нарушение запрета гражданам грозит штраф в размере 15 тысяч. А в период действия особого противопожарного режима (с 30 апреля по 10 мая) сумма удвоится.